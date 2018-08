Трамп сравнил Манафорта и Аль Капоне

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что люди относятся к бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне.

"Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общества номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чём?" - подчеркнул американский лидер.

Looking back on history, who was treated worse, Alfonse Capone, legendary mob boss, killer and “Public Enemy Number One,” or Paul Manafort, political operative & Reagan/Dole darling, now serving solitary confinement - although convicted of nothing? Where is the Russian Collusion?