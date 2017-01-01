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Трамп сравнил Манафорта и Аль Капоне

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Американский лидер отметил, что политтехнолог содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что люди относятся к бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. 

"Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общества номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чём?" - подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп указал, что ни одно обвинение в адрес Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года.

Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В конце октября 2017 года его обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.

А в феврале 2018 года против политтехнолога выдвинули новые обвинения в отмывании более 30 миллионов долларов, полученных за работу в Украине.

У Манафорта было 30 счетов для доходов из Украины

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Теги: США, Трамп, Аль Капоне, Дональд Трамп, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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