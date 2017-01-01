Трамп сравнил Манафорта и Аль Капоне

Американский лидер отметил, что политтехнолог содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным.

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что люди относятся к бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне.

"Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общества номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чём?" - подчеркнул американский лидер.

Looking back on history, who was treated worse, Alfonse Capone, legendary mob boss, killer and “Public Enemy Number One,” or Paul Manafort, political operative & Reagan/Dole darling, now serving solitary confinement - although convicted of nothing? Where is the Russian Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 серпня 2018 р.

Ранее Трамп указал, что ни одно обвинение в адрес Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года.

Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В конце октября 2017 года его обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.

А в феврале 2018 года против политтехнолога выдвинули новые обвинения в отмывании более 30 миллионов долларов, полученных за работу в Украине.

У Манафорта было 30 счетов для доходов из Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet