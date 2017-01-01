Трамп намерен поднять пошлины на товары из Китая

В американской администрации подтвердили планы президента поднять пошлину на китайский экспорт до 25%.

"Возможное повышение ставки тарифов направлено на то, чтобы вооружить администрацию дополнительными инструментами, которые могут побудить Китай изменить свою пагубную политику и поведение. Это позволит сформировать более справедливые рыночные отношения и будет способствовать процветанию всех наших граждан", - говорится в заявлении Лайтхайзера. "Возможное повышение ставки тарифов направлено на то, чтобы вооружить администрацию дополнительными инструментами, которые могут побудить Китай изменить свою пагубную политику и поведение. Это позволит сформировать более справедливые рыночные отношения и будет способствовать процветанию всех наших граждан", - говорится в заявлении Лайтхайзера. Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о повышении ввозной пошлины на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов не на 10%, о чем он говорил ранее, а на 25%. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает Интерфакс

При этом американские СМИ со ссылкой на официальных представителей сообщают, что администрация Трампа сохраняет открытым канал связи с Пекином для неформального обсуждения вопросов, касающихся возможных переговоров по проблеме пошлин.

Напомним, 11 июля стало известно, что администрация Трампа подготовила новый список товаров из Китая , которые подлежат взысканию пошлин на общую сумму около 200 миллиардов долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet