США и РФ имеют разногласия по сокращению ядерного оружия - Пентагон

Властям обеих стран не удалось снять противоречия, которые касаются стратегических бомбардировщиков, засчитываемых в рамках выполнения ДСНВ.

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что между Соединенными Штатами и Россией сохраняются разногласия по выполнению двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли властям обеих стран снять противоречия, которые касаются стратегических бомбардировщиков, засчитываемых в рамках этого договора, он дал отрицательный ответ. Кроме того, генерал подчеркнул, что у Москвы есть претензии к Вашингтону не только по бомбардировщикам, но и по стратегическим ракетоносцам.

При этом Хайтен отметил, что эти вопросы необходимо ставить Государственному департаменту США, а не ему.

«Я сказал нашим дипломатам, что с моей точки зрения бомбардировщики и баллистические ракеты подводных лодок соответствуют намерениям нового ДСНВ», - добавил он.

По его словам, американские и российские дипломаты регулярно обсуждают эти вопросы, а об окончательном решении, к которому им удастся прийти, всем станет известно тогда же, когда и ему.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года и заканчивается в 2021 году. Согласно договору, Москва и Вашингтон должны сократить количество межконтинентальных баллистических ракет до 700, количество ядерных боеголовок - до 1550 и количество развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800.

Напомним, ранее в США заявили о намерении наращивать ядерное оружие из-за РФ.

Перед этим сообщалось, что Россия не подпишет договор о запрете ядерного оружия.

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