В Конго новая вспышка вируса Эбола, умерли 20 человек

Очередная эпидемия возникла только через неделю после того, как было объявлено о прекращении вспышки вируса на северо-западе Конго.

На востоке Конго зафиксирована новая вспышка вируса Эбола, в результате которой уже умерли 20 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает AFP.

Отмечено, что очередная эпидемия возникла только через неделю после того, как было объявлено о прекращении вспышки вируса на северо-западе Конго.

"Восточная провинция Северное Киву сообщила Министерству здравоохранения о 26 случаях лихорадки с геморрагическими показаниями, из которых 20 были смертельными", - сообщил министр здравоохранения Оля Илунга Каленга.

По его словам, в настоящее время нет никаких указаний на то, что эти две эпидемии, которые произошли на расстоянии более 2500 километров, связаны.

Предыдущая 10-недельная вспышка вируса Эбола на северо-западе Конго, завершившаяся 24 июля, унесла жизни 33 человек.

Напомним, в мае 2018 года из-за очередной вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго погибли 26 человек.

Перед этим ВОЗ сообщила, что вспышка вируса Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго, может распространиться за пределы страны.

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