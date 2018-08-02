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В Китае цементовоз раздавил два автомобиля, девять погибших

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После завершения спасательной операции девять человек были признаны погибшими, состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.

На юге Китая в провинции Гуандун в среду, 2 июля, грузовик перевернулся на два легковых автомобиля, в результате чего девять человек погибли, еще двое получили ранения. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Xinhua.

Отмечено, что ДТП произошло в среду днем в округе Хвейдун, когда цементовоз, по неизвестной причине, перевернувшись, разбил два автомобиля, проезжавших мимо.

К утру четверга, после завершения спасательной операции, девять человек были признаны погибшими, состояние двух пострадавших оценивается как стабильное.

Сейчас полиция задержала водителя цементовоза, проводится расследование.

Напомним, ранее в России в ДТП погибли шесть украинцев.

Перед этим сообщалось, что в Тернопольской области грузовик выехал на тротуар и задавил ребенка.

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Теги: автомобили, ДТП, Китай, авария, жертвы, КНР, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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