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В McDonald's подали беременной чистящее средство вместо кофе, но впоследствии извинились

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Беременная Сара Дуглас получила чистящее средство вместо кофе в ресторане McDonalds в канадской провинции Альберта.
Заказ женщина оформляла через окно обслуживания автомобилистов
Заказ женщина оформляла через окно обслуживания автомобилистов
depositphotos.com

Беременная Сара Дуглас получила чистящее средство вместо кофе в ресторане McDonalds.

Заказ женщина оформляла через окно обслуживания автомобилистов в канадской провинции Альберта.

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Женщина получила свой заказ и уехала, не попробовав кофе, но вскоре вернулась. Оказалось, что в ее кофе вместо молока было добавлено моющее средство.

Она обратилась к менеджеру ресторана, который извинился и предложил заменить напиток, сообщает сайт Lethbridge News Now.

Руководитель ресторана заявил, что очень сожалеет об инциденте, и объяснил, почему средство для мытья попало в кофе.

Как оказалась, сотрудники промывали кофемашину и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с моющим средством.

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Также руководство заявило, что команда McDonalds развесила дополнительные напоминания, чтобы не забывать отключать кофемашину от чистящих средств, и сделала необходимые выводы.

“Мы приняли срочные меры для оптимизации процедуры очистки кофемашины“, - сообщил представитель компании Дэн Браун.

Беременная женщина рассказала Global News, что хорошо себя чувствует, однако посетила врача в профилактических целях.

Ранее, в Днепре трехлетнего мальчика ударило током в McDonald’s. Трехлетний малыш получил удар током, когда включили наружное освещение.

BBC Украина
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Теги: McDonald's, Макдоналдс, кофе, моющие средства, беременная
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Источник: bbc.co.uk

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