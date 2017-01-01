Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за забастовки работников

Комментариев: 0
Сотрудники туристического объекта выступают против очередей.
В Париже закрыли главную достопримечательность
В Париже закрыли главную достопримечательность
twitter.com/LaTourEiffel

В столице Франции Париже в среду, 1 августа, закрыли главную достопримечательность – Эйфелеву башню. Вход для посетителей закрыли из-за забастовки сотрудников, протестующих против огромных очередей.

Об этом сообщается на официальной странице парижской достопримечательности в Twitter.

Читай также: В Париже ради женщин изменили подсветку Эйфелевой башни

“Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации“, - говорится сообщении.

Сейчас в Париже сотрудники Эйфелевой башни протестуют против новой политики ее посещения, которая, по данным профсоюза, порождает огромнейшие очереди.

Стоит отметить, что в июле руководство Эйфелевой башни увеличило количество билетов, которые можно приобрести онлайн с указанием времени посещения, с 20% до 50%. Для таких посетителей резервируются специальные лифты, в результате чего образуются огромные очереди. При этом такой лифт в час-пик может быть наполовину пустым.

Ранее Эйфелеву башню закрывали в апреле также из-за забастовки персонала. После закрытия сначала на башню был открыт доступ для посещения ресторанов по предварительному резервированию, но позже и этот доступ был закрыт.

Как сообщалось, в мае в Эйфелеву башню попала молния.

Поделись:
Теги: Париж, Эйфелева башня, Франция, забастовка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь