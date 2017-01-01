Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за забастовки работников

Сотрудники туристического объекта выступают против очередей.

В столице Франции Париже в среду, 1 августа, закрыли главную достопримечательность – Эйфелеву башню. Вход для посетителей закрыли из-за забастовки сотрудников, протестующих против огромных очередей.

Об этом сообщается на официальной странице парижской достопримечательности в Twitter.

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“Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации“, - говорится сообщении.

Сейчас в Париже сотрудники Эйфелевой башни протестуют против новой политики ее посещения, которая, по данным профсоюза, порождает огромнейшие очереди.

Стоит отметить, что в июле руководство Эйфелевой башни увеличило количество билетов, которые можно приобрести онлайн с указанием времени посещения, с 20% до 50%. Для таких посетителей резервируются специальные лифты, в результате чего образуются огромные очереди. При этом такой лифт в час-пик может быть наполовину пустым.

Ранее Эйфелеву башню закрывали в апреле также из-за забастовки персонала. После закрытия сначала на башню был открыт доступ для посещения ресторанов по предварительному резервированию, но позже и этот доступ был закрыт.

Как сообщалось, в мае в Эйфелеву башню попала молния.