Лемурам грозит вымирание

Почти все виды лемуров Мадагаскара оказались на грани вымирания. Это вывод международной группы ученых, которая провела оценку экологической ситуации.

Международный союз охраны природы уже составил план по спасению лемуров depositphotos.com

Почти все известные виды лемуров, уникальных приматов, оказались на грани вымирания.

Это вывод международной группы ученых, которая провела оценку экологической ситуации.

Группа специалистов пересмотрела и сравнила последние исследования популяций лемуров и факторы угрозы их жизни, а также изучила зоны проживания.

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По их словам, среди приматов, стоящих в очереди на вымирание, наибольшая опасность нависла над лемурами.

Рус Миттермейер из благотворительной организации Global Wildlife Conservation говорит, что уникальные лемуры Мадагаскара испытывают очень высокий риск вымирания, а также указывает на “смертельный уровень угрозы биоразнообразию в целом“.

“Этот уникальный и великолепный вид лемуров является самым большим богатством Мадагаскара“, - добавляет защитник природы.

Животные сталкиваются с различными угрозами, в первую очередь разрушением их среды обитания: выжиганием и вырубкой тропических лесов в результате подсечно-огневого земледелия и добычи полезных ископаемых.

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Охота на лемуров ради пищи, а также с целью торговли составили серьезную угрозу их выживанию.

Профессор Кристоф Швитцер из Бристольского зоологического общества рассказал ВВС: “Мы фиксируем все больше случаев незаконной добычи лемуров“.

“Процветает также и коммерческая охота, вероятно, для местных ресторанов. Это новый феномен для Мадагаскара - мы не видели ничего подобного еще 15 лет“.

111 видов лемуров уникальны для острова, а 94 процента находятся под угрозой. Самым вымирающим видом здесь является Северный тонкотелый лемур - их осталось всего 50 особей.

Международный союз охраны природы уже составил план по спасению лемуров.

Его участники собираются организовать охрану мест обитаний и учредить в регионе экотуризм, чтобы людям не пришлось охотиться на приматов ради забавы.

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