Лемурам грозит вымирание
Почти все известные виды лемуров, уникальных приматов, оказались на грани вымирания.
Это вывод международной группы ученых, которая провела оценку экологической ситуации.
Группа специалистов пересмотрела и сравнила последние исследования популяций лемуров и факторы угрозы их жизни, а также изучила зоны проживания.
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По их словам, среди приматов, стоящих в очереди на вымирание, наибольшая опасность нависла над лемурами.
Рус Миттермейер из благотворительной организации Global Wildlife Conservation говорит, что уникальные лемуры Мадагаскара испытывают очень высокий риск вымирания, а также указывает на “смертельный уровень угрозы биоразнообразию в целом“.
“Этот уникальный и великолепный вид лемуров является самым большим богатством Мадагаскара“, - добавляет защитник природы.
Животные сталкиваются с различными угрозами, в первую очередь разрушением их среды обитания: выжиганием и вырубкой тропических лесов в результате подсечно-огневого земледелия и добычи полезных ископаемых.
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Охота на лемуров ради пищи, а также с целью торговли составили серьезную угрозу их выживанию.
Профессор Кристоф Швитцер из Бристольского зоологического общества рассказал ВВС: “Мы фиксируем все больше случаев незаконной добычи лемуров“.
“Процветает также и коммерческая охота, вероятно, для местных ресторанов. Это новый феномен для Мадагаскара - мы не видели ничего подобного еще 15 лет“.
111 видов лемуров уникальны для острова, а 94 процента находятся под угрозой. Самым вымирающим видом здесь является Северный тонкотелый лемур - их осталось всего 50 особей.
Международный союз охраны природы уже составил план по спасению лемуров.
Его участники собираются организовать охрану мест обитаний и учредить в регионе экотуризм, чтобы людям не пришлось охотиться на приматов ради забавы.
Ранее в китайском сафари-парке родилась тройня лемуров.. Все время животные провели под наблюдением врачей, которые следили, чтоб те набирали вес.