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В Венгрии появился министр по развитию Закарпатья: МИД протестует

Комментариев: 1
Внешнеполитическое ведомство Украины подчеркивает - Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины и вступает в конфронтацию.
В Закарпатской области проживает около 150 тысяч этнических венгров
В Закарпатской области проживает около 150 тысяч этнических венгров
politeka.net

Правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В Министерстве иностранных дел Украины возмущены появлением такой должности.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министерство подчеркивает, что речь идет о том, что в компетенции уполномоченного - часть суверенной территории Украины. 

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В связи с этим в МИД вызвали временно поверенного по делам Венгрии в Украине Ласло Папа и потребовали официальных разъяснений. Дипломату выразили протест из-за ряда недружественных шагов официального Будапешта.

Украинский МИД, в частности, отметил, что последние заявления премьер-министра Виктора Орбана отображают подходы страны-агрессора и диссонируют с политикой ЕС. 

“Последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины“, - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Стоит отметить, что также Венгрия блокирует встречи  в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года, и  настаивает на официальном статусе ее языка в Украине.

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Теги: Венгрия, МИД
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Комментариев (1)
Woodbrother    02.08.2018, 11:02
Оценка:  +1
Woodbrother
Переименовать его надо в министра по приему закарпатских беженцев, бывших владельцев второго венгерского гражданства. .
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