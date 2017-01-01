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В Беларуси перевернулся автобус с украинцами

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Автобус следовал по маршруту Киев - Таллинн, в нем находились граждане Украины, Молдовы и России.
После инцидента в больницу были доставлены 12 человек
После инцидента в больницу были доставлены 12 человек
uvd.vitebsk.gov.by

В Витебской области Беларуси перевернулся туристический автобус международного сообщения, в котором находились, в том числе, украинцы. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

Отмечено, что автобус следовал по маршруту Киев - Таллинн, в нем находились граждане Украины, Молдовы и России. Инцидент произошел в 4:30 по местному времени в Оршанском районе.

«Водитель уснул за рулем и на 186 км автодороги М8 возле села Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет по ходу движения», - говорится в сообщении УВД.

Уточняется, что пересменка водителей должна была состояться в 5:00.

Как сообщается, после инцидента в больницу были доставлены 12 человек, восемь из них отпущены после проведения осмотра.

 

 

В медучреждении заявили, что серьезных травм никто не получил. В ближайшие часы в Оршу должен прибыть резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку.

Напомним, ранее в Донецке перевернулся автобус, 10 пострадавших.

Перед этим сообщалось, что в Украине выявили три тысячи неисправных автобусов.

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Теги: ДТП, Беларусь, туристы, фото, авария, украинцы, автобус, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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