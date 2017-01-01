В России разбился вертолет, есть жертвы

Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей в Краснодарском крае. В нем находился один пилот, он погиб.

В Краснодарском крае России пилот погиб в результате крушения вертолета Ми-2. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, авария вертолета произошла утром в четверг в районе станицы Новомышастовская. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей. В нем находился один пилот.

Следователи выехали на место происшествия. По факту происшествия начата доследственная проверка. Сейчас уточняется причина ЧП.

Напомним, ранее на севере Пекина разбился вертолет, пострадали четыре человека.

Перед этим сообщалось, что в Финляндии упал норвежский вертолет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet