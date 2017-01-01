Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юнкер: ЕС сокращает зависимость от газа из России

Комментариев: 0
Председатель Еврокомиссии рассказал о своих переговорах с с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Юнкер и Трамп обсуждали поставки сжиженного американского газа в Европу
Юнкер и Трамп обсуждали поставки сжиженного американского газа в Европу

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз сократил зависимость от российского газа. Об этом он заявил, комментируя итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, пишет люксембургский ресурс Paperjam.

"Зависимость от России сокращается", - сказал Юнкер в интервью RTL о ввозе газа из США.

По информации издания, "решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии".

В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан "улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей".

Говоря о переговорах с Трампом, Югкер отметил, что "обсуждение было основано на цифрах, цифры важны".
 
Напомним, по итогам встречи Юнкера и Трампа стороны договорились работать над полной отменой торговых пошлин.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, газ, ЕС, российский газ, Жан Клод Юнкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь