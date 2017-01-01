Фото Мелании Трамп на огороде превратили в мем

Пользователи заподозрили, что снимок сделан специально, а первая леди не имеет понятия о садоводстве.

Жену президента Америки Меланию Трамп раскритиковали из-за фото из сада Kitchen Garden возле Белого дома. На снимке первая леди якобы работает, держа в руке секатор.

Пользователи отметили, что поза Мелании настолько неестественна, что скорее всего снимок постановочный. Также некоторых смутил дорогостоящий наряд для работы в саду.

Ранее Меланию Трамп раскритиковали за надпись на куртке

В Сети уже появились мемы, в которых Меланию Трамп сравнили с человеком пауком.

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