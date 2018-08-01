В Германии разгорелся скандал из-за заявления в правой партии о Гитлере

Один из лидеров партии Альтернатива для Германии назвал предателем немецкого офицера, пытавшегося убить Адольфа Гитлера.

В Германии разгорелся скандал вокруг заявления в рядах ультраправой партии Альтернатива для Германии касательно попытки убийства Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Читай также: Эрдоган и Нетаньяху обвинили друг друга в расизме и геноциде

Так, лидеры партии осудили своего однопартийца за то, что он назвал предателем немецкого офицера, пытавшегося убить Адольфа Гитлера.

Немецкое издание Die Welt сообщило, что Ларс Штайнке, региональный лидер молодежного крыла партии, в своем посте в Facebook назвал Штауффенберга предателем, а покушение на Гитлера - “позорной попыткой труса спасти свою шкуру от будущего победителя“.

Речь идет о случае 20 июня 1944 года, когда полковник Штауффенберг разместил бомбу под столом в военной штаб-квартире Гитлера в восточной Пруссии. От смерти Гитлера спас тяжелый деревянный стол. Немецкий фюрер получил небольшие травмы, а Штауффенберг был казнен той же ночью вместе с другими заговорщиками.

Издание Die Welt заявляет, что у них есть скриншот заявления, однако же на странице Штайнке пост недоступен. В комментарии Reuters Штайнке заявил, что его заявление было непубличным, “поэтому вы ничего не найдете“.

Читай также: План Барбаросса и другое: в РФ рассекретили документы

Александр Гауланд, сопредседатель партии, описал комментарии Штайнке как безосновательный идиотизм. “Штауффенберг - герой немецкой истории. Штайнке дисквалифицировал себя в партии. Его следует исключить“, - сказал Гауланд.

Другой лидер ультраправых Йорг Мойтен назвал комментарии Штайнке абсолютно неприемлемыми, изобличающими абсолютно “абсурдное понимание истории и не имеющими места в партии“, добавив, что вопрос с Штайнке будет вскоре рассмотрен.

Напомним, 12 июля уволенная за хвалебный пост об Адольфе Гитлере учительница истории львовской школы №100 Марьяна Батюк подала иск в суд на школу и департамент гуманитарной политики Львовского горсовета.