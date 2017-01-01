В Польше арестовали украинку, пытавшуюся убить новорожденную

Украинка родила на предприятии переработки овощей и фруктов и пыталась убить ребенка. Ей может грозить пожизненное заключение.

В Люблине суд арестовал 36-летнюю украинку, которая родила девочку в туалете фабрики по переработке фруктов и овощей и оставила его в пластиковом контейнере. Об этом со ссылкой на окружную прокуратуру сообщает Польское радио.

Женщину подозревают в покушении на убийство собственного ребенка. Ее арестовали на три месяца. Украинке может грозить пожизненное заключение. В ближайшее время женщина должна пройти психиатрическую экспертизу.

Женщина законно работала на предприятии, в августе у нее должен был закончиться контракт.

Ранее в Сумской области в заброшенном доме нашли тело новорожденного.

Также сообщалось, что в Николаеве женщина родила ребенка на балконе, после чего нанесла младенцу 21 удар ножницами и выбросила его тело на помойку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet