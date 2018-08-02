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В США готовят для России "сокрушительные" санкции

Комментариев: 2
Подготовленный сенаторами законопроект вводит санкции против политиков, бизнесменов и российского госдолга.
В США планируют ужесточить антироссийские санкции до выборов в ноябре
В США планируют ужесточить антироссийские санкции до выборов в ноябре
belvpo.com

Группа американских сенаторов представила законопроект, который предусматривает ужесточение санкций против России. Об этом в четврег, 2 августа, сообщает Reuters.

"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии", - заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что речь идет о "самых болезненных" ограничительных мерах.

Кроме Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

Ожидается, что ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга. Конгресс может одобрить законопроект до запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все антироссийские санкции останутся в силе. При этом он требует от генпрокурора США Джеффа Сешнса прекратить расследование против вмешательства РФ в президентские выборы в США.

 

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Теги: Россия, США, выборы в США, санкции, сенатор, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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chytan    02.08.2018, 19:07
Оценка:  0
chytan
Тафай-тафай !!!
PUTINCHYIJ    02.08.2018, 18:45
Оценка:  +5
PUTINCHYIJ
Нормально!
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