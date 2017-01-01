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В Альпах погибли три туриста

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Предположительно, альпинистские болты, которые использовала связанная одной веревкой группа, не выдержали и начали отвинчиваться.
Трагедия произошла на хребте Domes de Miage
Трагедия произошла на хребте Domes de Miage

Во французских Альпах утром 2 августа погибли три альпиниста. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Предположительно, альпинистские болты, которые использовала связанная одной веревкой группа, не выдержали и начали отвинчиваться. Жертв еще не идентифицировали, в настоящее время проводится экстренная операция.

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Трагедия произошла на хребте Domes de Miage на высоте около 3600 м. Он считается одним из самых красивых в этой части Альп.

Ранее в Австралии туристка из Южной Кореи отправилась в одиночный поход, в ходе которого сорвалась со скалы. В итоге она была вынуждена шесть дней выживать без еды и снаряжения.

 

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Теги: смерть, Франция, туристы, альпинизм, Альпы, турист, туристка, скалолазание
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Источник: korrespondent.net

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