Папа Римский одобрил документ о недопустимости смертной казни

Достоинство личности не утрачивается даже после совершения самых тяжких преступлений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Святого престола.



Папа Пимский Франциск одобрил изменение в катехизисе католической церкви, согласно которому смертная казнь становится недопустимой, сообщает пресс-служба Святого престола в четверг, 2 августа.

"Сегодня растет осознание того, что достоинство человека не утрачивается даже после совершения очень тяжких преступлений. Кроме того, появилось новое понимание значимости уголовных санкций со стороны государства", – говорится в сообщении.

В прежней редакции катехизиса учение церкви допускало в крайних случаях смертную казнь, если это был единственный путь защитить жизни людей.

Напомним, ранее глава Ватикана высказался за изменение молитвы Отче наш.

В 2016 году Папа Римский даровал всем католическим священникам право прощать грех аборта.

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