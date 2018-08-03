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В Стокгольме полиция застрелила парня с синдромом Дауна и аутизмом

Комментариев: 1
У мужчины в руках был игрушечный пистолет, который стокгольмские правоохранители приняли за настоящий.
 
В центральном районе шведской столицы Вазастан полиция во время проверки застрелила тяжелобольного юношу, пишет Expressen.
 
Парень 20-лет с тяжелым диагнозом синдромом Дауна и аутизма вышел на прогулку с игрушечным пистолетом, где был застрелян полицией в связи "с угрожающей ситуацией".
 
Жители Стокгольма около 4 утра вызвали полицию, сообщив о подозрительном человеке с оружием. Полицейские на месте события попросили парня опустить пистолет, но потом открыли огонь.
 
Мать погибшего в интервью изданию рассказала об инвалидности сына, по ее словам, он "не мог даже говорить", кроме как слово "мама".
 
В отношении действий полиции будет проведено расследование, но пока конкретных подозреваемых нет. Полицейские в первом комментарии заявили, что на станции Норра при обыске человека они оказались "в угрожающей ситуации" и открыли огонь.

 
Убитый мужчина стал седьмым человеком, погибшим в Швеции в этом году от пули полиции.

Полиция застрелила в Сан-Диего безоружного чернокожего
 
Напомним, в прошлом году в Таллине полиция застрелила мужчину, бросавшегося на прохожих с ножами.

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Теги: Швеция, видео, полиция, убийство, синдром Дауна, Стокгольм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rikstal    03.08.2018, 01:50
Оценка:  0
Rikstal
результат недосмотра родителей - не ту игрушку дала мама !
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