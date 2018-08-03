В Стокгольме полиция застрелила парня с синдромом Дауна и аутизмом

У мужчины в руках был игрушечный пистолет, который стокгольмские правоохранители приняли за настоящий.

В центральном районе шведской столицы Вазастан полиция во время проверки застрелила тяжелобольного юношу, пишет Expressen

Парень 20-лет с тяжелым диагнозом синдромом Дауна и аутизма вышел на прогулку с игрушечным пистолетом, где был застрелян полицией в связи "с угрожающей ситуацией".

Жители Стокгольма около 4 утра вызвали полицию, сообщив о подозрительном человеке с оружием. Полицейские на месте события попросили парня опустить пистолет, но потом открыли огонь.

Мать погибшего в интервью изданию рассказала об инвалидности сына, по ее словам, он "не мог даже говорить", кроме как слово "мама".





В отношении действий полиции будет проведено расследование, но пока конкретных подозреваемых нет. Полицейские в первом комментарии заявили, что на станции Норра при обыске человека они оказались "в угрожающей ситуации" и открыли огонь.





Полиция застрелила в Сан-Диего безоружного чернокожего Убитый мужчина стал седьмым человеком, погибшим в Швеции в этом году от пули полиции.

Напомним, в прошлом году в Таллине полиция застрелила мужчину , бросавшегося на прохожих с ножами.

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