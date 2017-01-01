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Редкий черный носорог родился в Великобритании

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В британском Честерском зоопарке родился детеныш редкого восточного черного носорога, представителей которого осталось всего 650 на Земле.


Детеныш редкого восточного черного носорога родился в Честерском зоопарке в Великобритании, сообщает SkyNews.

Посетители зоопарка получили возможность понаблюдать за первыми шагами носорога редкого вида.

По словам сотрудников зверинца, малыш и его мама 12-летняя Малинди чувствуют себя хорошо.



Всего в мире осталось 650 представителей восточного черного носорога.

Напомним, в марте текущего года в Кении умер последний самец белого носорога. Биологи смогли создать гибрид эмбриона северного белого носорога. Данный вид животных находится на грани полного исчезновения.

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Теги: зоопарк, видео, носорог, Англия
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Источник: korrespondent.net

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