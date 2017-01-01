Жителям Венесуэлы впервые за 15 лет разрешили покупать валюту

Гражданам Венесуэлы разрешили приобретать иностранную валюту в специальных отделениях, которые получат гослицензию.

В Конституционной ассамблее Венесуэлы приняли решение разрешить гражданам страны менять валюту, сообщает Reuters

По мнению властей, такая мера позволит ослабить давление на экономику в условиях инфляции, которая приближается к миллиону процентов

Для обмена валюты будут созданы специальные отделения, которым будет выдана государственная лицензия на эту деятельность.

Пока покупка иностранной валюты карается в Венесуэле по уголовному кодексу, такой деятельностью может заниматься только Центробанк.



Этот запрет действовал с 2003 года по инициативе президента Уго Чавеса, который надеялся таким образом остановить уход капиталов из страны.

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