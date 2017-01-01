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В посольстве США в Москве работала шпионка – СМИ

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По данным газеты The Guardian, разоблаченная российская шпионка имела доступ к засекреченной информации.
Российская шпионка более 10 лет работала в посольстве США в Москве
Российская шпионка более 10 лет работала в посольстве США в Москве
 
Контрразведка США обнаружила, что россиянка, которая более 10 лет работала в посольстве США в Москве, могла заниматься шпионажем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в разведслужбах.
 
По данным издания, женщина была нанята секретной службой США, и во время работы в посольстве имела доступ к внутренней сети посольства, электронной почте и внутренним базам данных. Она могла получать засекреченную информацию, включая графики президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Россиянка могла встречаться с сотрудниками ФСБ.
 
Женщина попала под подозрение в 2016 году, однако ее не стали увольнять сразу. Она была уволена летом 2017 года, незадолго до того, как ряд дипломатов США были отозваны после введения новых санкций против России.
 
Напомним, 16 июля в США задержали россиянку Марию Бутину в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. Женщина не признает выдвигаемые против нее обвинения.

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Теги: Россия-США, шпионаж, посольство США, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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