В посольстве США в Москве работала шпионка – СМИ

По данным газеты The Guardian, разоблаченная российская шпионка имела доступ к засекреченной информации.

Российская шпионка более 10 лет работала в посольстве США в Москве

Контрразведка США обнаружила, что россиянка, которая более 10 лет работала в посольстве США в Москве, могла заниматься шпионажем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в разведслужбах.

По данным издания, женщина была нанята секретной службой США, и во время работы в посольстве имела доступ к внутренней сети посольства, электронной почте и внутренним базам данных. Она могла получать засекреченную информацию, включая графики президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Россиянка могла встречаться с сотрудниками ФСБ.

Женщина попала под подозрение в 2016 году, однако ее не стали увольнять сразу. Она была уволена летом 2017 года, незадолго до того, как ряд дипломатов США были отозваны после введения новых санкций против России.

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