Действующий лидер Зимбабве победил на выборах президента

После подсчета голосов во всех 10 провинциях действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента страны.

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах главы государства в стране, сообщает Bloomberg

За Мнангагву проголосовали более 2,46 миллиона избирателей. Его соперник, лидер оппозиции Нельсон Чамиза, набрал более 2 миллионов голосов.

После оглашения результатов выборов оппозиция заявила, что отказывается признавать их.



Первые за почти 40 лет президентские выборы в Зимбабве состоялись 30 июля.



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Напомним, ранее в Зимбабве в результате взрыва были Первые за почти 40 лет президентские выборы в Зимбабве состоялись 30 июля.Напомним, ранее в Зимбабве в результате взрыва были ранены вице-президент и министры

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