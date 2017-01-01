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Россия недовольна моей победой на выборах – Трамп

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Президент США вновь заявил, что Россия не хотела его победы на президентских выборах в 2016 году.
Трамп заявил о незаинтересованности России в его победе на выборах
Трамп заявил о незаинтересованности России в его победе на выборах
 
Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия недовольна тем, что он победил на выборах 2016 года. Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, передает Fox News.
 
Однако, по его словам, он провел отличную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и "хорошо с ним поладил".
 
"Мы хорошо поладили. Между прочим, это хорошо, а не плохо, это очень хорошо", – отметил Трамп, добавив, что Россия "очень недовольна" его победой на выборах.
 
Президент США также в очередной раз раскритиковал американские СМИ, которые, по его мнению, ожидали от встречи с Путиным "боксерского поединка", а не дипломатии.
 
Напомним, ранее Трамп обратился к генпрокурору Джеффу Сешнсу с призывом прекратить расследование против вмешательства РФ в президентские выборы в США.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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