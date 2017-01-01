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В США опровергли сообщения о российской шпионке в посольстве в Москве

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Сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами иностранного государства, не могут иметь доступ к секретной информации.
Сотрудницу посольства США в Москве обвинили в шпионаже
Сотрудницу посольства США в Москве обвинили в шпионаже
 
Секретная служба США категорически опровергла информацию британской газеты Guardian о наличии доступа к секретной информации у гражданки России, которая была уволена из американского посольства в Москве, сообщает ТАСС.
 
"Сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами иностранного государства, никак не могут иметь доступ к информации, касающейся национальной безопасности", – заявил представитель Секретной службы США Мазон Браймен.

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Напомним, ранее Guardian написала об агенте российских спецслужб, который якобы более 10 лет работал в американском посольстве в Москве. По информации журналистов, предполагаемая шпионка была нанята секретной службой США, и во время работы в посольстве имела доступ к засекреченной информации.

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Теги: Россия, США, спецслужбы, шпионаж, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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