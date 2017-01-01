В США опровергли сообщения о российской шпионке в посольстве в Москве

Сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами иностранного государства, не могут иметь доступ к секретной информации.

Сотрудницу посольства США в Москве обвинили в шпионаже

Корреспондент