Во Франции будут штрафовать за непристойности в адрес женщин
Теперь за домогательства в адрес женщин на улицах, в том числе устные, мужчинам придется заплатить от 90 до 750 евро.
Во Франции начнет действовать закон, предусматривающий штраф за непристойности в адрес женщин. Соответствующую инициативу одобрил парламент страны, сообщает радиостанция Europe1.
За домогательства на улице будет назначаться штраф от 90 до 750 евро. Речь идет, в том числе, об устных домогательствах, отметила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.
"Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", – сказала она.
Напомним, в Швеции начал действовать закон об обязательном согласии участников на секс.
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