Во Франции будут штрафовать за непристойности в адрес женщин

Теперь за домогательства в адрес женщин на улицах, в том числе устные, мужчинам придется заплатить от 90 до 750 евро.

Штраф за домогательства в адрес женщин ввели во Франции

Во Франции начнет действовать закон, предусматривающий штраф за непристойности в адрес женщин. Соответствующую инициативу одобрил парламент страны, сообщает радиостанция Europe1.

За домогательства на улице будет назначаться штраф от 90 до 750 евро. Речь идет, в том числе, об устных домогательствах, отметила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.





В Чили за сексуальные домогательства отстранили 14 священников "Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", – сказала она.

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