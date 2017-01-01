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Во Франции будут штрафовать за непристойности в адрес женщин

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Теперь за домогательства в адрес женщин на улицах, в том числе устные, мужчинам придется заплатить от 90 до 750 евро.
Штраф за домогательства в адрес женщин ввели во Франции
Штраф за домогательства в адрес женщин ввели во Франции
 
Во Франции начнет действовать закон, предусматривающий штраф за непристойности в адрес женщин. Соответствующую инициативу одобрил парламент страны, сообщает радиостанция Europe1. 
 
За домогательства на улице будет назначаться штраф от 90 до 750 евро. Речь идет, в том числе, об устных домогательствах, отметила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.
 
"Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", – сказала она.

 
Напомним, в Швеции начал действовать закон об обязательном согласии участников на секс

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Теги: Франция, женщины, штраф, сексуальные домогательства
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Источник: korrespondent.net

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