На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,5
До жителей населенного пункта дошли подземные толчки силой четыре балла. Из-за землетрясения угрозу возникновения цунами не объявляли.
В Тихом океане в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Об этом со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук сообщает Интерфакс.
Отмечено, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 9 км и на 86 км к востоку от города Северо-Курильск, который находится на острове Парамушир.
Согласно данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, на которые ссылается агентство, до жителей населенного пункта дошли подземные толчки силой четыре балла. При этом из-за землетрясения не объявляли угрозу возникновения цунами.
Напомним, ранее в китайской центральной провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Перед этим сообщалось, что у побережья Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,0.
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