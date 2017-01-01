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Протесты в Никарагуа: число погибших возросло до 317

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Более двух тысяч человек были ранены за три месяца беспорядков в Никарагуа. В ходе протестов также были арестованы около 1,9 тыс. человек.
С 18 апреля в протестах в Никарагуа погибли более 300 человек
С 18 апреля в протестах в Никарагуа погибли более 300 человек

Число погибших во время протестов в Никарагуа против правительства президента Даниэля Ортеги достигло 317 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) заявила, что число погибших с момента начала протестов 18 апреля включает 21 полицейского и 23 несовершеннолетних.

Так, сам Ортега заявил, что в результате протестов в стране погибли 195 человек.

Согласно данным правозащитных групп, больше двух тысяч человек были ранены более чем за три месяца беспорядков.

По информации Никарагуанского центра по правам человека, в ходе протестов были арестованы около 1,9 тыс. человек, из которых около четверти остаются под стражей.

В то же время вице-президент страны Росарио Мурильо, которая является женой Ортеги, 1 августа заявила, что власти страны желают "справедливости и возмещения убытков" семьям погибших.

Ранее сообщалось о 265 погибших в ходе протестов в Никарагуа.

Напомним, в апреле в Никарагуа начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения пособий. Протесты переросли в акции с требованиями отставки Ортеги и Мурильо.

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Теги: митинг, беспорядки, протесты, демонстрации, жертвы, Никарагуа, акции протеста, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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