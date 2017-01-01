На Европу надвигается экстремальная жара

В ближайшие дни в Европе ожидаются экстремально высокие температуры, сообщает BBC.

Так, в связи с поступлением горячего воздуха из Африки постоянно растет температура воздуха в Испании и Португалии. Согласно текущему прогнозу, 3 и 4 августа в южной части обеих стран ожидается до +47, что практически максимально приближается к абсолютным температурным рекордам - +47,4 в Португалии и +47,3 в Испании.

Также сообщается, что Италия объявила об экстремальной жаре по всему центру и северу страны, включая Рим, Флоренцию и Венецию.

Кроме того, синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура пробьет +48, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.

Напомним, в июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.