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На Европу надвигается экстремальная жара

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В частности, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до рекордных +47.
Европа переживает аномально высокие температуры
Европа переживает аномально высокие температуры

В ближайшие дни в Европе ожидаются экстремально высокие температуры, сообщает BBC.

Так, в связи с поступлением горячего воздуха из Африки постоянно растет температура воздуха в Испании и Португалии. Согласно текущему прогнозу, 3 и 4 августа в южной части обеих стран ожидается до +47, что практически максимально приближается к абсолютным температурным  рекордам - +47,4 в Португалии и +47,3 в Испании.

Также сообщается, что Италия объявила об экстремальной жаре по всему центру и северу страны, включая Рим, Флоренцию и Венецию.

Кроме того, синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура пробьет +48, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.

Напомним, в июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.

 

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Теги: Европа, погода, климат, жара, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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