Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Американские санкции рекордно обвалили турецкую лиру

Комментариев: 1
США ввели санкции против двух турецких министров из-за задержания американского пастора.
Турецкая лира опустилась до минимума к доллару
Турецкая лира опустилась до минимума к доллару
Турецкая лира упала до рекордно уровня после того, как США ввели санкции против двух турецких министров, сообщает Reuters.
 

"Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня до 5 за доллар в четверг после того, как Вашингтон наложил санкции на двух министров президента Тайипа Эрдогана по делу судебного процесса над пастором США, обвиняемым в поддержке терроризма", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, торги отразили растущую обеспокоенность инвесторов по поводу напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона.

Лира достигла рекордно низкого отношения к доллару (5.0934 лиры за 1 доллар США), но позже восстановилась к отметке 5.06018.

Как сообщалось, с 1 августа Минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в деле американского пастора Єндрю Брансона, обвиняемого в поддержке терроризма в Турции.

Анкара пообещала ответить на действия Вашингтона.

Напомним, в 2017 году турецкая лира продемонстрировала худшие результаты среди всех мировых валют.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, санкции, Турецкая лира
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Логика    03.08.2018, 12:27
Оценка:  0
Логика
че за бред
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь