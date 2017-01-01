В Коста-Рике задержали судно с двумя тоннами кокаина

На судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый. Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы.

Обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый скриншот из видео

У берегов Коста-Рики правоохранители задержали судно с двумя тоннами кокаина. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает газета La Nacion.

Отмечено, что судно с тремя моряками 43, 47 и 59 лет из Колумбии находилось в 80 милях от города Кепос в провинции Пунтаренас. На судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый.

Фото: nacion.com

Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы.

По словам главы Министерства общественной безопасности Коста-Рики Майкла Сото, с начала года правоохранители изъяли более 17 тонн кокаина.

Напомним, ранее в ООН заявляли, что кокаин и опиум производятся в рекордных объемах.

Перед этим сообщалось, что в Испании полиция обнаружила почти девять тонн кокаина в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в одном контейнере.

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