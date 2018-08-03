В Австралии внезапный экстрим на свидании стал проверкой отношений на прочность

Отношения не выдержали проверки - девушка упала с горы и повисла на ветке, а ее парень сбежал.

Австралийка упала с горы во время свидания в горах, а мужчина бросил ее и ушел на работу

Об этом сообщает Daily Mail, передает Еспрессо.

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Девушка по имени Сара пошла на свидание с мужчиной в горы. Все шло хорошо, но вскоре австралийка поскользнулась и сорвалась с горы. Мужчина, который был с ней, сказал, что спешит на работу и ушел, оставив Сару наедине.

Однако, один из альпинистов, который был неподалеку, заметил девушку и вызвал спасателей. Вместе с тремя пожарными он достал девушку из ловушки.

Во время падения Сара получила травму руки: ее ладонь была рассечена. Именно поэтому она не смогла самостоятельно выбраться наверх.

После того как Сару подняли на гору, ей оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь.

Спасателей вызвал альпинист, находившийся неподалеку Saltwater Ecology

Спасателей вызвал альпинист, находившийся неподалеку Saltwater Ecology

Как сообщалось, в январе на Закарпатье туристка сорвалась в 300-метровую пропасть и выжила.