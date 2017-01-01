Турция договаривается с США о снятии санкций

Политики двух стран пытаются найти решение политического кризиса, который возник в связи с судом над американским пастором в Турции.

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает Reuters.

По итогам встречи Чаушоглу отметил, что Соединенные Штаты и Турция договорились о тесном взаимодействии для решения вопросов между странами.

Отмечается, что данные переговоры прошли после того, как Вашингтон наложил санкции на двух министров Турции в связи с судебным разбирательством в отношении пастора США, обвиняемого в поддержке терроризма.

Как сообщалось, с 1 августа Минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в деле американского пастора Єндрю Брансона, обвиняемого в поддержке терроризма в Турции.

Анкара пообещала ответить на действия Вашингтона

Позже стало известно, что американские санкции рекордно обвалили турецкую лиру.

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