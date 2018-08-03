Блокнотный скандал: водитель записал все взятки, которые развозил десятки лет от чиновников Аргентины

В стране разразился громкий коррупционный скандал после обнародования зписей водителя-посредника аргентинских чиновников.

В Аргентине арестовали 12 человек после того, как водитель чиновников обнародовал блокноты, в которых вел записи о взятках, которые ему поручали развозить. Водитель Оскар Центено (Oscar Centeno) вел записи с 2003 по 2015 год, когда при власти находились Кристина Фернандес де Киршнер и ее покойный муж Нестор Киршнер.

Об этом сообщает BBC, передает Еспрессо.

Педантичный водитель подробно записывал время, ценность и даже вес сумок с деньгами, которые ему приходилось отвозить. Он также указывал адреса и множество других деталей, например, время, когда его начальник ходил в спортзал.

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В начале 2018 года Центено передал восемь тетрадей газете La Nacion, которая несколько месяцев работала над историей, прежде чем обратиться к власти. 1 августа издание опубликовало расследование, которое привело к множеству арестов.

По подсчетам журналистов, в блокнотах речь идет о взятках на общую сумму 56 миллионов долларов. По мнению судьи, общая сумма взяток достигает 160 миллионов долларов.

После задержания Центано стал сотрудничать со следствием. Много чиновников и бизнесменов задержаны за записи, отказались давать показания. Среди фигурантов дела оказался бывший глава строительной компании Хавьер Санчес Кабальеро, а также вице-президенты энергетической компании Херардо Феррейра и Хорхе Гильермо Нейра.

Как сообщалось 2 августа, президент Украины подписал последний закон, открывающий все пути для создания и нормального функционирования в стране Высшего антикоррупционного суда.