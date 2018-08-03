В Риге полуголый мужчина с топором напал на авто полиции

Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о мотивах своего поступка он ответил, что таким образом развлекался.

В латвийской столице Риге полуголый мужчина с топором разбил стекла двух патрульных машин. Этот инцидент, который произошел в ночь на 2 августа, зафиксировали видеокамеры Рижской муниципальной полиции, передает РИА Новости.

Отмечено, что очередной полицейский вышел из участка и увидел, что у одной из патрульных машин выбиты окна и помята водительская дверь. У второй машины было выбито переднее окно с пассажирской стороны.

Правоохранители отправились на поиски злоумышленника и нашли его на улице Бранткална. Полицейский вытащил электрошоковый пистолет, приказал хулигану остановиться и лечь на землю. Он послушался, на него надели наручники и отвезли в дежурную часть. Топор обнаружили за оградой одного из домов на улице А. Деглава.

Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о мотивах своего поступка он ответил, что таким образом развлекался.

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