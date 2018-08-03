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США недовольны процессом денуклеаризации КНДР

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Госсекретарь Помпео пожалоался на Азиатским форумом по безопасности на медлительность разоружения Северной Кореи.
США и КНДР не могут согласовать процесс денуклеаризации
США и КНДР не могут согласовать процесс денуклеаризации

Северная Корея не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и до сих пор нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, выступая перед Азиатским форумом по безопасности в Сингапуре в пятницу, 3 августа, передает Радио Свобода.

"Глава КНДР Ким Чен Ын взял на себя обязательство стремиться к денуклеаризации. Международное сообщество потребовало, чтобы он делал это в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Северная Корея нарушает свои обязательства, она нарушает одну или даже обе резолюции Совбеза ООН", - заявил Помпео.

При этом он подчеркнул, что для полной денуклеаризации Корейского полуострова "еще очень многое предстоит сделать".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. После нее было подписано итоговое соглашение, которое включало четыре ключевых пункта.

На прошлой неделе в Пхеньяне заявили, что ждут хотя бы частичного снятия санкций, в качестве условия продолжения процесса денуклеаризации.

 

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Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, ядерная угроза, КНДР, ядерна програма, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    03.08.2018, 15:24
Оценка:  0
Peyot
как можно быть не довольным тем чего не суествует? две шестерки кремля кым и трым встретились договорились ровно ниочем и разошлись... теперь трым чемто не довлен)
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