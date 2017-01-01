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Теракт в Афганистане: 25 жертв, 23 пострадавших

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Два террориста-смертника подорвались в шиитской мечети. Всего в мечети находились 60 человек.
Трагедия произошла в восточном Афганистане
Трагедия произошла в восточном Афганистане
flickr.com/jerry_lake

В восточном Афганистане в результате теракта погибли 25 человек, еще 23 получили ранения. Об этом сообщает AP в пятницу, 3 августа.

По данным Reuters, два террориста-смертника подорвались в шиитской мечети. Всего в мечети находились 60 человек. Происшествие произошло, в городе Гардез в провинции Пактия.

Сообщается, что количество погибших и раненых может увеличиться.

В Афганистане захватили десятки заложников в правительственном здании

Ранее жертвами нападения боевиков в Афганистане стали 26 человек.

 

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Теги: Афганистан, теракт, жертвы, война в афганистане, Боевики, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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