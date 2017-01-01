В Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ

Во время рейдов по 12 адресам по всему Стамбулу полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители.

Антитеррористические подразделения полиции Стамбула в нескольких одновременных операциях задержали 38 иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористической группировкой Исламское государство. Как сообщает Hurriyet daily news, подозреваемые занимались подготовкой терактов.

Во время рейдов по 12 адресам по всему городу полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители. Задержанных забрали на допрос в штаб-квартиру полиции Стамбула.

Как отмечается, в последние годы в терактах Исламского государства на территории Турции погибли более 300 человек. В прошлом месяце в Стамбуле по подозрению в связях с ИГИЛ задержали 43 человека.

Недавно в Турции приняли закон о безопасности для замены чрезвычайного положения.