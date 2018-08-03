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Китай намерен ответить США пошлинами на $60 млрд

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Пекин готов ввести пошлины на американские товары в размере от 5 до 25% в ответ на решение Трампа.
Китай и США повышают ставки в торговой войне
Китай и США повышают ставки в торговой войне
Getty Images

Власти Китая объявили о планах ввести новые пошлины на американские товары размером от 5 до 25%, сообщает в пятницу, 3 августа, Bloomberg.

Общая стоимость товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, составляет около 60 млрд долларов.

Стоит отметить, что сегодня фондовый рынок Китая сдал позиции перед фондовом рынком Японии из-за пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

Напомним, 11 июля стало известно, что администрация Трампа подготовила новый список товаров из Китая, которые подлежат взысканию пошлин на общую сумму около 200 миллиардов долларов.
 
В начале июля первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в 34 миллиарда долларов, уже попала под 25% пошлины. Пекин принял аналогичные меры в отношении американских поставок.
 

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Теги: США, Китай, торговля, Пошлины, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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