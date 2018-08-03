В Польше военный избил двух американских солдат

Один из избитых серьезно пострадал. Военнослужащему грозит до восьми лет лишения свободы.

На западе Польши польского военнослужащего арестовали за избиение двух американских солдат. Об этом сообщает Wprost со ссылкой на Окружной прокуратуру в Щецине.

"В результате избиения нанесен серьезный ущерб здоровью одного из потерпевших. Подозреваемый взят под временную стражу на три месяца", - сообщили в прокуратуре.

Второй американский солдат пострадал меньше.

Отмечается, что инцидент произошел ночью в неслужебное для военных время. По неофициальным данным, драка произошла возле одного из баров в городе Злоценец. Причина конфликта пока неизвестна.

Польскому военному грозит до восьми лет лишения свободы.

Как известно, в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. Они располагают 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

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