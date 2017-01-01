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В США медведь разгромил машину и заснул на сидении

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Владельцам авто хищник оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.

В США медведь разнес салон автомобиля и затем уснул на сиденье. Инцидент произошел в штате Колорадо, сообщает ТСН в пятницу, 3 августа.

В машине хищник угостился вкусностями. Владельцам авто он оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.

Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес.

Ранее в России на Камчатке сняли на видео, как молодой медведь залез на автомобиль Subaru Forester и пытался проникнуть внутрь, несмотря на крики хозяина машины.

А в американском штате Калифорния медведь залез в автомобиль-внедорожник и застрял внутри. Животное оказалось на свободе только после того, как полицейский выбил одно из окон в машине.

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Теги: США, животные, видео, медведи, медведь, Колорадо, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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