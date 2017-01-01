В США медведь разгромил машину и заснул на сидении
В США медведь разнес салон автомобиля и затем уснул на сиденье. Инцидент произошел в штате Колорадо, сообщает ТСН в пятницу, 3 августа.
В машине хищник угостился вкусностями. Владельцам авто он оставил только полбанана, разорванные сиденья, поломанные двери и окна.
Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес.
Ранее в России на Камчатке сняли на видео, как молодой медведь залез на автомобиль Subaru Forester и пытался проникнуть внутрь, несмотря на крики хозяина машины.
А в американском штате Калифорния медведь залез в автомобиль-внедорожник и застрял внутри. Животное оказалось на свободе только после того, как полицейский выбил одно из окон в машине.
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