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В Чехии на крыше гаража установили трамвай

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Поднимали 16-тонную машину с помощью кранов, затем 30-летний трамвай установили на импровизированные рельсы.

В Чехии мужчина установил на крыше собственного гаража настоящий уличный трамвай. Необычная достопримечательность пояилась в городе Йиглава, на юго-востоке страны.

Об этом сообщает ТСН в пятницу, 3 августа.

"Поднимали 16-тонную машину с помощью кранов, затем 30-летний трамвай установили на импровизированные рельсы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина планирует обустроить здесь зал для своего автомобильного клуба, но его жена настаивает, что на гаражной крыше должно быть кафе.

Ранее в Праге водитель внедорожника с полтавским номером 3333 припарковал машину на трамвайных путях. Он заблокировал движение трамваев на 40 минут и спровоцировал пробку.

А во Львове на этой неделе остановилось движение трамваев и троллейбусов. Инцидент произошел из-за грозы, заявили местные транспортники.

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Теги: транспорт, видео, Чехия, Трамвай, гаражи, общественный транспорт, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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