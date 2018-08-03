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Трамп не уступит Китаю в вопросах торговли

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Американский лидер продолжит давление на Пекин и решительно настроен "довести дело до конца".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп продолжит оказывать давление на Китай, чтобы добиться торговых уступок. Об этом заявил советник американского лидера по экономике Ларри Кудлоу в интервью агентству Boomberg.

"Мы много раз говорили: никаких пошлин, никаких тарифных ограничений, никаких субсидий. Мы хотим видеть торговые реформы. Но Китай не делает этого. Их экономика слабая, их валюта слабая, люди уезжают из страны. Не недооценивайте решимость президента Трампа довести дело до конца", - указал Кудлоу.

Ранее Белый дом подтвердил, что планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. 

В ответ на это министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин готов ввести новые ответные пошлины на товары из США в размере от 5% до 25% на объем поставок около 60 миллиардов долларов.

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Теги: США, Китай, Пошлины, советник, советник президента, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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