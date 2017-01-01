В Швеции обвинили Министра обороны РФ во лжи

Глава шведского оборонного ведомства заявил, что утверждение о беспрепятственном доступе НАТО в воздушное пространство и территориальные воды страны является ложным.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист обвинил своего российского коллегу Сергея Шойгу в распространении лживой информации о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО.

"То, что описывает министр обороны России - это ложь. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству", - цитирует Хульквиста издание The Local в пятницу, 3 августа.

Таким образом, глава шведского военного ведомства прокомментировал слова Сергея Шойгу, который, выступая 24 июля на коллегии Минобороны РФ, рассказал об обеспокоенности Москвы втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО.

"В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получила беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран", - цитировало министра агентство Интерфакс.

"Швеция свободна от военных альянсов, и мы принимаем собственные решения. Это было ложное высказывание", - отметил министр обороны Швеции, добавив, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция активизировали сотрудничество с НАТО, хотя и не входят в состав альянса.

Источник: Русская служба DW

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