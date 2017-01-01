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В Греции из-за пожаров ушел в отставку министр

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Отвечавший за пожарную службу Никос Тоскас заявил, что после гибели стольких людей не может оставаться в должности.
Министр общественного порядка Греции Никос Тоскас подал в отставку
Министр общественного порядка Греции Никос Тоскас подал в отставку
 
Министр общественного порядка Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров, сообщает Associated Press.
 
"Потеря многих наших соотечественников в Мати выше моей воли", - отметил Тоскас.
 
По его словам, он больше не может исполнять свои обязанности.
 
Отмечается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку Тоскаса. Исполнять его обязанности будет глава МВД Панос Скурлетис.

Напомним, в результате пожаров в Греции, которые начались начались 23 июля, погибли более 90 человек. В частности, огонь унес жизни почти всех жителей прибрежного города Мати.

Власти страны полагают, что пожары вокруг Афин могли возникнуть в результате преднамеренного поджога и уже задержали подозреваемого.

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Теги: Греция, пожар, отставка, лесной пожар, министр
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Источник: korrespondent.net

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