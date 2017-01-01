В Дании впервые оштрафовали за ношение никаба

На женщину, которая пошла в торговый центр с мусульманским головным убором, наложили штраф в 134 евро.

В Дании под запретом ношение никаба и паранджи

28-летняя женщина из города Херсхольма стала первой жительницей Дании, которую оштрафовали за ношение мусульманского головного убора, закрывающего лицо, в общественном месте.

Как сообщило датское агентство Ritzau, полиция остановила женщину в торговом центре. Уведомление о штрафе в размере 1000 крон (134 евро) ей поступит по почте.

Сообщается, что еще до вмешательства полиции между женщиной в никабе и другой посетительницей торгового центра возникла ссора. Предположительно датчанка попыталась сорвать никаб с головы мусульманки. Полиция выясняет детали инцидента.

Напомним, в среду, 1 августа в Дании вступил в силу закон, который запрещает жителям страны скрывать лицо в общественных местах.

Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния - паранджа и никаб, но и различные маски, например лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.

Парламент Дании принял соответствующий закон в мае. За его нарушения предусмотрены штрафы в размере от 134 до 1340 евро (в пересчете).

Согласно исследованию, проведенному в 2010 году, в Дании носят паранджу около 200 женщин.

Во Франции и Бельгии аналогичные законы действуют с 2011 года, в Австрии - с 1 октября 2017 года.

В Австрии в законе четко прописано требование к мусульманам адаптироваться в рамках интеграции к европейским обычаям. За нарушения предусмотрены штрафы в размере до 150 евро.

Источник: Русская служба DW

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