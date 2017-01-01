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США обвинили Россию в нарушении резолюций по КНДР

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Постпред США при ООН указала, что Москва нарушила санкционные резолюции Совета безопасности ООН по Северной Корее.
Постпред США при ООН Никки Хейли
Постпред США при ООН Никки Хейли
 
Россия выдала разрешения на работу на своей территории нескольким тысячам граждан КНДР и тем самым нарушила санкционные резолюции Совета безопасности ООН по Северной Корее. Об этом в пятницу, 3 августа, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает Интерфакс.
 
"Слова дешево стоят: Россия не может поддерживать санкции лишь словами в Совете Безопасности, только чтобы нарушать их своими действиями", - отмечается в заявлении Хейли.
 
При этом она напомнила, что санкции против Пхеньяна не будут отменены вплоть до полной денуклеаризации КНДР.
 
Напомним, принятая в конце 2017 года резолюция Совбеза предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года.
 
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что российские власти после принятия этой резолюции позволили тысячам северокорейцев въехать в Россию на заработки.
 
Как сообщал Корреспондент.netМинфин США внес российский банк Агросоюз в санкционный список за предоставление услуг Северной Корее в обход санкций ООН.

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Теги: Россия, Северная Корея, ООН, резолюция, КНДР, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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