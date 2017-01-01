Москва настаивает на невиновности Бутиной

В Министерстве иностранных дел РФ назвали сфабрикованным дело против россиянки, которую задержали в США за шпионаж.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дело против задержанной в США россиянки Марии Бутиной является сфабрикованным.

По ее словам, обвинения в адрес Бутиной "лишены здравого смысла".

Она также добавила, что дело в отношении россиянки "сфабриковано и обусловлено политическими разборками внутри США".

Напомним, 16 июля Бутину задержали в США в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet