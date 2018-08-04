В России разбился вертолет: 18 погибших - СМИ

По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров.

В Красноярском крае России разбился вертолет Ми-8, по предварительным данным, погибли 18 человек. Об этом в субботу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На борту вертолета компании ЮТэйр находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли", - сказал источник.

По его словам, все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что Ми-8 совершил жесткую посадку.

"В 10:20 местного времени (06:20 мск) в Туруханском районе в 2 км от населенного пункта Игарка произошла жесткая посадка вертолета МИ-8. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, вертолет при крушении сгорел.

"Вертолет Ми-8 в Красноярском крае потерпел крушение при полете. Воздушное судно полностью разрушено и сгорело", - сказал собеседник агентства. По его словам, при столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.



Отметим, на этой неделе разбился вертолет Ми-2 в Краснодарском крае, пилот погиб.

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