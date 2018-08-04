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В России разбился вертолет: 18 погибших - СМИ

Комментариев: 2
По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров.
По данным СМИ, вертолет полностью сгорел
По данным СМИ, вертолет полностью сгорел
Wikipedia

В Красноярском крае России разбился вертолет Ми-8, по предварительным данным, погибли 18 человек. Об этом в субботу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

"На борту вертолета компании ЮТэйр находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли", - сказал источник.

По его словам, все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что Ми-8 совершил жесткую посадку.

"В 10:20 местного времени (06:20 мск) в Туруханском районе в 2 км от населенного пункта Игарка произошла жесткая посадка вертолета МИ-8. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, вертолет при крушении сгорел.

"Вертолет Ми-8 в Красноярском крае потерпел крушение при полете. Воздушное судно полностью разрушено и сгорело", - сказал собеседник агентства. По его словам, при столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.
 

Отметим, на этой неделе разбился вертолет Ми-2 в Краснодарском крае, пилот погиб.

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, вертолет, авария
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БРОКЕР2018    04.08.2018, 08:32
Оценка:  +2
БРОКЕР2018
МИшкопад на мордоре... импортозамещение (в данном случае запчастей) даёт об себе знать
nibumbum    04.08.2018, 08:25
Оценка:  +3
nibumbum
он был тяжелее воздуха, ну как, московия, теперь смешно?
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