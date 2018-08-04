Названа причина крушения вертолета в России

При взлете вертолет с пассажирами зацепился за груз другого вертолета, после чего упал и полностью сгорел.

Разбившийся в Красноярском крае России вертолет Ми-8 при взлете столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого вертолета. Об этом в субботу, 4 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 (Ванкор).

По предварительным данным, авария произошла около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все находившиеся на борту погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Росавиации агентству сообщили, что экипаж второго вертолета сумел посадить свое воздушное судно.

"По предварительным данным, в 5 утра по московскому времени два вертолета авиакомпании АО ЮТэйр-вертолётные услуги выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами — рабочими вахтовых смен — для их доставки на нефтеперекачивающую станцию", — сообщили в Росавиации.

По предварительной информации, после взлёта вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, упал, разрушился и сгорел. Экипаж вертолета без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

Отметим, на этой неделе разбился вертолет Ми-2 в Краснодарском крае, пилот погиб.

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